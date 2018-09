EDP Renováveis, Sonae Capital e Semapa caem mais de 2% e puxam bolsa para queda

A Bolsa de Lisboa fechou, esta sexta-feira, com uma perda de 0,56% para 5.285,32 pontos. Entre as 12 cotadas em terreno negativo, destaca-se a EDP Renováveis que continua a deslizar (-2,06% para 8,335 euros) – recorde-se que é uma das empresas alvo de OPA da China Three Gorges – a Semapa que caiu -2,34% para 17,520 euros; e Sonae Capital (-2,32% para 0,801 euros).

O BCP também pressionou a praça lisboeta, com uma perda de 1,29% para 0,2367 euros por ação.

No dia em que a Standard & Poor’s anuncia a decisão sobre o rating de Portugal, a tendência inverteu depois do PSI 20 ter começado a manhã a negociar em alta, acompanhando o sentimento positivo da Europa, um dia após a reunião do Banco Central Europeu e impulsionado pelas valorizações do retalho e do BCP.