EDP Renováveis vende projeto eólico no Brasil por 127,3 milhões de euros

A EDP Renováveis anunciou esta quarta-feira, 12 de fevereiro, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a conclusão da venda de um projeto de tecnologia eólica no Brasil, no valor de 598 milhões de reais (127,25 milhões de euros).

Trata-se de um “projeto de tecnologia eólica onshore com 137 MW de capacidade instalada, a uma filial da Actis, por 598 milhões de reais (valor do capital próprio; correspondente a 1,2 mil milhões de reais ou 300 milhões de euros de enterprise value)“, o que representa todo o valor acumulado do negócio, indica o comunicado da CMVM.

No verão de 2019, a EDP “chegou a acordo com uma filial da Actis, um investidor de private equity em mercados em crescimento, para a venda da participação acionista total relativa a um projeto de tecnologia eólica onshore“, acrescenta o comunicado.

Este parque eólico, que agora será da Actis, denominado de Babilónia, localiza-se no estado brasileiro de Bahia e encontra-se em atividade desde o quarto trimestre de 2018. Este mesmo projeto era detido a 100% pela EDP que, em 2015, assegurou em leilão um contrato de aquisição de energia, cuja duração era de 20 anos.

“A conclusão desta alienação faz parte da estratégia de asset rotation [rotação de ativos] para o período 2019-22, apresentada na atualização estratégica a 12 de março de 2019″, justifica a empresa. Segundo a EFE, na altura do início do negócio, “a EDP Renováveis consegue 25% do objetivo de rotação de ativos estipulados para o período 2019-2022”, valor esse que está fixado em quatro mil milhões de euros.

O início da venda do projeto Babilónia já tinha sido anunciado em julho, nos meios brasileiros, que declararam que a venda fazia parte da estratégia de venda de participações maioritárias em projetos renováveis operacionais ou em desenvolvimento, “o que permite à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento adicional”, assumiu a empresa no verão.

Na bolsa portuguesa, a empresa EDP Renováveis, liderada por Manso Neto, encontra-se a cair 0,65% para 12,30 euros.