EDP sobe 4% e PSI-20 fecha em alta

O PSI-20, principal índice bolsista nacional, encerrou a sessão desta quinta-feira a subir 0,64%, para 4.906,45 pontos, invertendo cinco sessões de perdas. Entre as cotadas portuguesas, houve sete quedas, nove subidas e duas que se mantiveram inalteradas.

A impulsionar a bolsa o PSI-20 esteve a subida de 4,07% do BCP, para 0,1843 euros, que recuperou das perdas registadas nas últimas sessões. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya subiram depois de o banco central da Polónia que os empréstimos feitos em francos suíços não vão pôr em causa o sistema financeiro polaco e que tem tido impacto no Millennium Bank, do BCP.

Entre as subidas, destaque para a EDP que subiu 0,85% para 3,551 euros, sendo que a EDP Renováveis também teve um dia positivo, com uma subida de 1,54%, estando agora a negociar nos 9,90 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins subiu 0,39% e a Sonae ganhou 0,42%.

Em contraciclo, a Semapa liderou as perdas, caindo 1,53%, seguindo-se a Nos, que perdeu 1,20% e a Mota-Engil, que desvalorizou 1,14%.

De resto, o PSI 20 acompanhou a tendência positiva que se registou na Europa. O índice pan-europeu EuroStoxx 600 subiu 0,59%. Em Londres, o FTSE 100 ganhou 0,84%, na Alemanha, o DAX valorizou 0,44%, em Madrid o Ibex 35 acumulou 0,49% e em França, o CAC 40 subiu 0,66%.