EDP vai apresentar a 25 de fevereiro o novo plano estratégico até 2025

A EDP – Energias de Portugal vai apresentar o novo plano estratégico para o período 2021-2025 a 25 de fevereiro, menos de 24 horas depois de divulgar os resultados do quarto trimestre e do conjunto de 2020, informou a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade na página de relações com investidores.

“No próximo dia 25 de fevereiro, a EDP vai apresentar o seu ‘Strategic Update‘. Conheça a estratégia da empresa para o período 2021-2025, num evento transmitido em direto”, disse a empresa, adiantando que a apresentação irá começar às 08h55.

Segundo o calendário financeiro publicado pela empresa, os resultados de 2020 serão publicados no dia 24 de fevereiro, depois do fecho da Bolsa de Lisboa.

A 19 de janeiro, na conferência de imprensa depois de os acionistas terem aprovado em assembleia geral a nomeação do Conselho de Administração Executivo, Stilwell de Andrade explicou que este organismo estava a fazer uma reflexão estratégica para poder anunciar um novo plano estratégico com metas até 2025 no primeiro trimestre deste ano, provavelmente no final de fevereiro ou início de março.

Stilwell de Andrade explicou que os meses em que foi CEO interino, desde a suspensão de António Mexia em julho, foram “desafiantes”, salientando que havia várias operações em curso, e que foram completadas apesar de cerca de 70% dos trabalhadores estarem a trabalhar a partir de casa.

Recordou que a EDP avançou com a compra de 70% da Viesgo em Espanha por dois mil milhões de euros, fez um aumento de capital de mil milhões de euros para financiar essa compra e alcançou um objetivo de sete gigawatts de energias renováveis, que era até 2022, e concluiu a venda um portefólio de clientes em Espanha à Total e ainda a venda de portefólios de ativos renováveis nos Estados Unidos e em Espanha.

“Foi um conjunto de operações muito relevantes que concluímos na segunda metade ano, praticamente todas em dezembro. Com isso fechámos bem o ano e concluímos grande parte do plano estratégico que tínhamos previsto até 2022, antecipando grandes partes dos objetivos”, adiantou nessa altura.

“Estaremos muito focados em continuar a acelerar o crescimento da EDP a nível internacional, sem esquecer obviamente a matriz portuguesa. Vamos continuar a investir muito em renováveis, vamos continuar em redes inteligentes, vamos investir em inovação, assegurando que desenvolvemos as melhores soluções para os nossos domésticos e empresariais nas várias geografias onde estamos e no fundo esse são os eixos que têm enquadrado a nossa liderança na transição energética”, explicou.