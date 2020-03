EDP vende défice tarifário em Portugal por 825 milhões de euros

A EDP – Energias de Portugal, através da EDP Serviço Universal, anunciou esta segunda-feira que acordou a venda sem recurso de 70,6% do défice tarifário de 2020 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por 825 milhões de euros.

A operação do comercializador de último recurso do sistema elétrico nacional realizou-se através de cinco transações individuais, segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Este défice tarifário resulta do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2020 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2018 e 2019)”, adianta a empresa liderada por António Mexia, no documento publicado após o fecho do mercado.

As ações da EDP encerraram as negociações de hoje com um tombo de 7,23%, 4,06 para euros.