EDP Ventures investe 3,5 milhões em startups de inovação digital

A EDP Ventures acaba de fechar seis investimentos em startups disruptivas, com soluções ligadas às áreas de negócio da empresa, sendo que metade do valor foi destinado a empresas portuguesas.

No total, foram investidos mais de 3,5 milhões de euros em startups de realidade aumentada, manutenção preditiva, inteligência artificial e desenho de parques solares, sendo que o principal foco deste projeto são as energias limpas, as soluções de armazenamento de energia, a inovação digital e as soluções ligadas aos clientes.

Estes seis novos investimentos vêm dar continuidade à estratégia da EDP na área da inovação. No total, a EDP Ventures investiu em 2018 em 16 startups de oito países, num total de cerca de seis milhões de euros, o dobro do ano anterior. Mais de metade desse valor foi investido em startups portuguesas, fazendo da EDP Ventures um dos veículos nacionais que mais aposta nesta área.