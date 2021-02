EDP visa aumentar valor no balanço ao reduzir o ritmo da rotação de ativos

O grupo EDP vai manter a estratégia de utilizar a rotação de ativos para “cristalizar” o valor dos investimentos, mas vai alienar apenas um terço das novas adições de capacidade até 2025, face aos 50% no plano estratégico anterior, de forma a manter maior valor estratégico de longo prazo no balanço, acumular maior escala e aproveitar sinergias, afirmou esta quinta-feira Miguel Stilwell d’Andrade, CEO da empresa.

Durante a sessão de perguntas com os analistas sobre o ‘Strategic Update’ para 2021-2025, Stilwell d’Andrade sublinhou que a EDP vai acelerar o crescimento das renováveis, acrescentando 20 gigawatts (GW) no período, dobrando assim as adições anuais de 2 GW para 4 GW, mas adiantou que a EDP vai manter mais dessa capacidade no balanço.

“Continuaremos a fazer rotações de ativos, mas não com as mesmas percentagens. Estávamos a fazer 50/50 e agora vamos rodar apenas um terço. Continuamos a acreditar na estratégia de rotação de ativos, é um pilar fundamental do nosso crescimento, gostamos dela porque cristaliza logo valor, para reciclar o capital de volta para o negócio e estamos a testar permanentemente o valor desses ativos”, sublinhou.

“É definitivamente uma ótima estratégia e vamos utilizar para um terço da nova construção. Para os megawatts que mantemos no balanço, acreditamos que temos valor estratégico de longo prazo e que nos permite ter mais escala e sinergias associadas a isso”, adiantou.

Segundo a apresentação das metas, a EDP quer angariar 8 mil milhões de euros, ou 1,5 mil milhões de euros por ano, até 2025 através da rotação de ativos, uma estratégia através da qual o grupo já fez 19 transações desde 2019.