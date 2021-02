EDPR é uma das ‘utilities’ com maior exposição à ‘revolução verde’ de Biden, diz Goldman Sachs

A EDP Renováveis (EDPR) é uma das três elétricas europeias, a par da dinamarquesa Oersted e da alemã RWE, com maior exposição ao crescimento da energia renovável nos Estados Unidos, um mercado ‘chave’ no qual o novo presidente Joe Biden poderá ter iniciado uma ‘revolução verde’ ao assinar na quarta-feira passada uma série de ordens executivas com o objetivo de ajudar a travar as alterações climáticas, afirmou o banco de investimento Goldman Sachs.

Biden, que tomou posse a 20 de janeiro, assinou ordens para suspender novas licenças de petróleo e gás em terrenos públicos, uma revisão das licenças que já foram concedidas e uma duplicação da produção de energia apartir do offshore éolico até 2030, sublinhou o banco, numa nota de análise.

Maior que o ‘Green Deal’ europeu

O Goldman Sachs estima que o plano europeu, o ‘Green Deal’ poderá atingir os 10 biliões de euros, dos quais 60% relacionados com investimentos em infraestruturas para energias ‘verdes’, como eólicas, solar, redes de energia e baterias.

“Dado o tamanho relativo do país e dos esforços menores em relação ao clima até agora, acreditamos que uma ‘revolução verde’ nos Estados Unidos poderia ser maior”, referiu o banco. Salientou que o mercado de energia nos EUA é cerca de 40% maior do que o europeu.

“Tendo em conta que os ‘majors’ europeus têm uma quota de mercado de cerca de 20% a 25% nas renováveis nos EUA e cerca de 10% nas redes elétricas, permanece uma área chave para as empresas que cobrimos”, disse, destacando a EDPR, a Oersted e a RWE entre as empresas de desenvolvimento com maior exposição, mas também a Vestas e a Siemens Gamesa entre as produtoras de equipamento.

O Goldman Sachs vincou que a EDPR tem 50% do EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e apreciação) exposto aos EUA, e a ‘casa mãe’ EDP Energias de Portugal 23%, o que compara com 49% no caso da britânica National Grid, 18% da espanhola Iberdrola, 9% da RWE e 7% da Oersted.

O banco de investimento alertou, contudo, que qual plano mais alargado para combater as alterações climáticas teria de obter aprovação no Congresso.

O Goldman Sachs tem um recomendação de ‘Buy‘, com um preço-alvo de 22,15 euros por ação, o que compara com a cotação atual de 22,55 euros. Para a EDP, a recomendação também é ‘Buy‘ e o preço-alvo de 5,10 euros, face à cotação de 5,17 euros.