Efacec vai apresentar nova geração de soluções de mobilidade elétrica

A Efacec está a desenvolver novas soluções de mobilidade elétrica assentes no conceito de sistemas modulares (‘modular systems’), “aliando a tecnologia, sustentabilidade e ‘design’ a maior eficiência, versatilidade, fiabilidade, inovação e segurança”.

De acordo com um comunicado da empresa, a Efacec está a lançar no mercado nacional uma nova geração de soluções de mobilidade elétrica com a criação de “produtos mais sustentáveis e preparados para a digitalização e indústria 4.0”, incluindo carregadores rápidos e transformadores, com “mais design, mais controlo, mais potência, menos tempo despendido no carregamento e uma manutenção simplificada”.

“Em constante inovação das suas soluções e produtos, a Efacec apresenta as suas novas soluções de mobilidade elétrica que assentam no conceito de modularidade (‘modular systems’), patenteado e aplicado pela empresa, pela primeira vez, em dezembro de 2020, num produto da área de transformadores, o ‘Transformador Core 40 MVA’, e reforça a inovação e o pioneirismo permanentes da empresa. As novas soluções agora apresentadas para a mobilidade elétrica, vão ao encontro das maiores exigências de um sector que marca o futuro das sociedades, e que é crucial para um mundo mais sustentável”, defende o referido comunicado.

Segundo esse documento, as vantagens destas novas soluções da Efacec são o “incremento da funcionalidade do produto com a conectividade digital; ganhos ambientais ao oferecer mais soluções de carregamento elétrico, com menor ‘footprint’ volumétrico, focando na fiabilidade, durabilidade e alta ‘performance’ reconhecidas”.

“Os produtos lançados oferecem ainda mais ‘design’, mais controlo, mais potência, maior versatilidade e flexibilidade (gestão dinâmica de potência), reduzindo o tempo despendido no carregamento e facilitando o processo de manutenção”, garantem os responsáveis da Efacec.

O comunicado em questão adianta que, “no segmento de carga em corrente alternada para qualquer utilizador, público, privado ou frotas, a Efacec criou a nova geração do ‘Public Charger’, que disponibiliza soluções robustas e fiáveis, mais compactas, competitivas e customizáveis”.

“A Efacec ampliou ainda a linha HV350, uma solução para o segmento de carregadores ultrarrápidos de alta potência, 350 kW, capazes de carregar todos os veículos elétricos, e que oferece agora soluções de carregamento até 500 amperes contínuos. Fiável, robusto e com personalização flexível, o HV350 G2 disponibiliza aos clientes diversas funcionalidades, desenvolvidas de forma a acompanhar os novos desafios tecnológicos e operacionais dos veículos e da infraestrutura energética do setor da mobilidade elétrica”, assegura a administração da Efacec.

Por outro lado, no segmento de carregadores rápidos, a empresa apresentou o novo QC120, uma nova plataforma que permite um ‘upgrade’ progressivo de potência de 60 kW a 120 kW, bem como o carregamento simultâneo, que permite carregar três veículos elétricos ao mesmo tempo.

“A equipa de investigação e desenvolvimento da Efacec desenvolveu também uma nova ferramenta digital de gestão de carregadores e de redes de carregamento – ‘EV Core – Charging Point Management System’. A solução digital da Efacec, já implementada em vários clientes de referência nacional e internacional, de diversos setores, permite responder de forma eficaz e customizada às necessidades do negócio de cada cliente. Com esta solução, o cliente pode gerir toda a sua rede de carregamento de veículos elétricos, sendo a plataforma escalável, para garantir a sua compatibilidade com produtos futuros e construída em função das necessidades de informação do cliente”, assinala o mesmo comunicado.

Os responsáveis da Efacec salientam ainda que “todos as novas soluções de carregamento permitem a integração com o ‘Load Management System (LMS)’ da Efacec, uma ferramenta que permite gerir as potências das estações no local da instalação, a gestão dinâmica com ‘smart meters’ (…)”, adiantando que entre os destinatários destes produtos estão ‘utilities’, nacionais e internacionais; gestores de frota; e gestores de redes de carregamento, públicos e privados.

Ângelo Ramalho, presidente do conselho de administração e CEO da Efacec, já anunciou publicamente a extensão da plataforma QC com soluções até 180kW ainda no primeiro semestre de 2021.

Também a nova plataforma ‘EVCore’ receberá novas funcionalidades em 2021, passando a incorporar acessos para manutenção e gestão de ativos. A nova geração de carregadores ultra-rápidos da gama HV, será lançada no primeiro semestre de 2022.

Aplicado aos novos produtos, o sistema modular permite que cada equipamento possa receber novas funcionalidades ao ritmo das necessidades do cliente e foca-se na ‘Customer Centricity’ e na descarbonização, “continuando o caminho de inovação que foi iniciado em 2009”.

“Este conceito permite explorar novas funcionalidades e aplicações na gestão digital de redes e equipamentos. Com base no conceito ‘Modular System’, a Efacec candidata-se, pela primeira vez, aos Prémios ‘Red Dot Awards’ (…), o mais prestigiante concurso de ‘design’ industrial do mundo, com dois produtos lançados em 2020 das áreas de transportes e transformadores”, conclui o comunicado da empresa.

A Efacec opera nos sectores de energia, mobilidade e ambiente, atuando como fornecedor de soluções e de sistemas integrados EPC (Engineering, Procurement and Construction) e parceiro de serviços O&M (Operations & Maintenance) e está presente em mercados estratégicos como a Europa, os Estados Unidos da América, a América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana.

“Com um crescimento significativo na unidade de negócios de mobilidade elétrica, a Efacec mantém-se com uma forte presença nos mercados europeu e americano”, sublinham os seus responsáveis.

A empresa exporta para todo o mundo cerca de 75% das receitas, sendo um dos maiores investidores nacionais em I&D – Investigação & Desenvolvimento, com uma média anual de cerca de 15 milhões de euros nos últimos anos, em segmentos que têm sido marcados pela transição energética e descarbonização.

Recorde-se que a Efacec, nacionalizada em 2020, se encontra neste momento em processo de reprivatização.