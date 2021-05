Efanor consegue ultrapassar 90% da Sonae Indústria com aumento de capital e avançar para saída de bolsa (com áudio)

Depois de a holding da família Azevedo (Efanor), no ano passado, ter tentado, através de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), atingir a percentagem de capital da Sonae Indústria que lhe dava direito a avançar com a perda da qualidade de sociedade aberta, sem sucesso, eis que atingiu agora o objetivo com o aumento de capital.

A Efanor Investimentos, SGPS passou de 68,6083% da Sonae Indústria para 92,2591% com o aumento de capital de 55 milhões de euros, que não foi subscrito por todos os acionistas e por isso diluíram a sua posição, ficando a holding com mais de 92%.

Uma vez que ultrapassou os 90% pode avançar com o agendamento de uma assembleia geral para deliberar a perda de qualidade de sociedade aberta, ou seja para a saída de bolsa da Sonae Indústria.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem de aprovar a saída de bolsa da empresa.