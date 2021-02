Eis a lista dos 10 jovens sub23 portugueses na fila de espera para se estrearem pela seleção nacional

O Sporting CP com quatro jogadores é o clube com maior presença na lista dos dez jogadores portugueses sub23 com maiores probabilidades de se estrearem pela seleção nacional a curto prazo. Segue-se o Moreirense com dois jogadores formados pelos clubes rivais de Lisboa, que lideram o histórico de jogadores nos quadros das seleções nacionais em todos os escalões. Segundo o CIES estes são os 10 jovens na “calha” para integrarem uma convocatória de Fernando Santos.

10 - Nuno Tavares O lateral esquerdo do SL Benfica tem tido várias oportunidades a titular. Apesar da temporada dos 'encarnados' estar áquem do idealizado, as boas exibições do jovem português valeram-lhe destaque para o CIES que o coloca entre os 10 sub23 com maior probabilidade de integrarem uma convocatória de Fernando Santos a curto prazo.

9 - Nuno Santos Emprestado pelo SL Benfica ao Boavista FC, o jovem português que atua no meio-campo tem tido boas prestações, apesar do FC Boavista se encontrar, neste momento, na luta pela manutenção. É um dos jogadores a manter debaixo de olho por Fernando Santos.

8 - Abdu Conté Nascido na Guiné-Bissau e formado no Sporting CP, Abdu Conté tem ganho destaque na Liga Nos e é uma das principais figuras do Moreirense FC. O defesa central de 22 anos é visto pelo CIES como um dos jogadores sub23 com maior probabilidade de representar a seleção nacional A num futuro próximo.

7 - Matheus Nunes Matheus Nunes teve uma ascensão meteórica - passou de um part-time numa padaria à equipa principal do Sporting em apenas alguns anos. Desde a chegada do treinador Ruben Amorim, o jovem de 22 anos tem sido um dos mais regulares, com destaque para o golo decisivo frente ao SL Benfica que valeu o triunfo aos 'leões'. Apesar de ter nascido no Brasil, desde os 12 anos que está em Portugal e é um dos sub23 elegivel para representar a seleção nacional A num futuro a curto prazo.

6 - Luis Maximiamo Apesar da falta de oportunidades a titular pelo plantel principal do Sporting CP, Luis Maximiano é um dos guarda-redes portugueses sub23 em evidência. Segundo o CIES é o sexto jogador com maior probabilidade de representar a seleção nacional A num futuro próximo.

5 - Nuno Mendes O lateral esquerdo do Sporting CP com apenas 18 anos tem feito uma época de grande nivel e, segundo os dados do CIES, é um dos jogadores com maior probabilidade de representar a seleção nacional A no futuro a curto prazo.

4 - Filipe Soares Formado no SL Benfica, Filipe Soares tem sido um dos jogadores mais importantes do Moreirense FC na presente temporada. Apesar de jogar num clube dito "pequeno", para o CIES é o quarto sub23 com maior probabilidade de chegar à seleção nacional A a curto prazo.

3 - Rafael Leão O avançado do AC Milan tem sido um dos destaques da temporada, fazendo par muitas vezes com o sueco Zlatan Ibrahimovic. Segundo o CIES, é o terceiro jovem português na "fila" para integrar a futura convocatória de Fernando Santos.

2 - David Carmo Não fosse a grave lesão sofrida frente ao FC Porto e, provavelmente, David Carmo integraria a próxima convocatória da seleção nacional A. As sólidas exibições ao serviço do SC Braga têm-lhe valido destaque em Portugal, mas também já há relatos de existir interessente de alguns tubarões europeus. Para o CIES é o segundo jogador com maior probabilidade de vir a integrar uma convocatória de Fernando Santos.