Electronic Arts adquire produtora Glu Mobile por 2,1 mil milhões de dólares

Sempre em busca de boas oportunidades, a Eletronic Arts, uma das maiores produtoras de videojogos da atualidade, anunciou mais uma aquisição. Desta feita, a Glu Mobile, produtora de videojogos para smartphone, por 2,1 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros), segundo o portal “Palco 23”.

O objetivo da Electronic Arts após a aquisição é acelerar o crescimento do negócio de videojogos para smartphones, através do desenvolvimento de jogos com a temática desportiva, de cozinha e casuais. A base de jogadores da Glu Mobile é estimada em 500 milhões de pessoas.

A Glu Mobile, fundada em 2001 em São Francisco, Estados Unidos, por Scott Orr e dirigida desde 2016 por Nick Earl, estabeleceu-se nos últimos anos como uma das maiores produtoras de videojogos na loja digital da Apple (App Store) e da Google (Google Play), com títulos como Cooking Dash ou Deer Hunter .

A Electronic Arts tem apoiado várias produtoras ‘mobile’ por muito tempo para aumentar o seu portfólio no campo de jogos para smartphones. Em 2011, a empresa adquiriu a Firemint, criadora do Real Racing e a Chillingo, editora do Angry Birds.

A empresa produtora de videojogos como o FIFA, NBA ou NHL também fechou a aquisição do grupo de produtores de jogos de corrida Codemasters por 1,2 mil milhões de dólares (988,8 milhões de euros).