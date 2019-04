Eleições em Espanha: participação supera 60% a duas horas do fecho das urnas

A taxa de participação nas eleições gerais de Espanha era de 60,7% às 18:00 (17:00 em Lisboa) de hoje, quase 10 pontos percentuais acima da mesma taxa nas eleições anteriores, de 26 de junho de 2016, segundo dados oficiais.

O recorde de participação eleitoral em eleições gerais em Espanha é de 1982, quando 80% dos eleitores votaram, de acordo com dados do ministério do Interior espanhol.

Esta taxa de afluência representa um aumento de 9,54 pontos percentuais comparativamente com a participação verificada à mesma hora nas eleições gerais de junho de 2016. Os números entretanto revelados pelas autoridades espanholas competentes diz respeito a 98,95 das mesas de voto, valor equivalente a 99,04% do total de espanhóis habilitados a votar nesta eleição.

Nota ainda para a região da Catalunha onde é ainda mais expressiva a afluência às urnas. Até às 18:00, tinham votado 64,2% dos eleitores nesta comunidade autonómica, mais 17,82 pontos percentuais relativamente a 2016.

O secretário de Estado da Comunicação, Miguel Ángel Oliver, sublinhou em conferência de imprensa que “a jornada está a caraterizar-se por uma grande normalidade”.