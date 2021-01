Presidenciais: Tiago Mayan destaca “corrida bonita” apesar das dificuldades

O candidato às presidenciais apoiado pelo Iniciativa Liberal (IL), Tiago Mayan Gonçalves, sublinhou este domingo “a corrida bonita” que foi a sua campanha apesar das dificuldades criadas pela pandemia.

“Foi uma corrida bonita, fiz a campanha que queria ter feito apesar das dificuldades e dos tempos em que vivemos”, assegurou Tiago Mayan Gonçalves, explicando que avançou para as presidenciais “porque havia um espaço político em Portugal que se arriscaria a ficar sem voz nestas eleições”.

“Não o podia permitir a avaliar pelos resultados desta noite, parece que tomei esta decisão certa, sem esta candidatura milhares de portugueses teriam sido impedidos de validar uma alternativa liberal, humanista e tolerante. Por isso, valeu a pena”, frisou o candidato do IL durante discurso onde comentou o resultado eleitoral.

Tiago Mayan Gonçalves congratulou Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória e “agradeceu aos portugueses que tiveram a assegurar este processo eleitoral, difícil”. “Envio aqui também um grande abraço de solidariedade a todos os profissionais de saúde que estão a combater esta pandemia, bem como a todos aqueles que estão debilitados por este vírus”, completou.

No seu discurso, Tiago Mayan Gonçalves não se esqueceu de destacar os membros do partido que o apoiaram, principalmente ao que não pode votar. “O meu mandatário nacional, Michael Seufert, foi um dos portugueses que se viu confinado e impedido de votar hoje e do presidente”.

“Quero agradecer a todos aqueles que me acompanharam nesta corrida. A verdade é que eu não tinha nada para lhes oferecer a não ser a força das minhas ideias e dos meus valores em que acredito. Obrigado pela vossa energia e por terem feito do meu sonho, o vosso sonho”, acrescentou.

Por sua vez, João Cotrim Figueiredo, afirmou que os resultados nas urnas mostram que os liberais “conseguiram um resultado notável”. “Este projeto continua a crescer em Portugal”, assegurou o representante do IL sublinhando que o “futuro em Portugal será declaradamente mais liberal”. Tiago Mayan Gonçalves ficou em 6º lugar com 3,20% dos votos.