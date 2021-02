Elétricas tombam PSI-20 a meio da sessão contrariando praças europeias

O principal índice bolsista português, PSI 20, encontra-se a meio da sessão desta quinta-feira a descer 0,68%, para 4.786,48 pontos, em contraciclo com a maioria das suas congéneres europeias.

A fazer cair o PSI 20 estão entre as principais cotadas portuguesas a EDP que desce 1,65%, para 5,12 euros, a EDP Renováveis que deprecia 1,29%, para 23,00 euros e a Altri que desvaloriza 0,36%, para 4,95 euros.

A negociar com sinal ‘vermelho’ estão também no meio da sessão a petrolífera Galp que desce 0,72%, para 8,28 euros, numa altura em que a cotação do barril de Brent valoriza 0,26%, com valor de 58,84 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,74%, para 56,10 dólares por barril.

Em terreno positivo encontram-se a meio da sessão, o BCP que cresce 017%, para 0,11 euros, a Nova Base que sobe 1,22% para 3,33 euros, enquanto a F.Ramada cresce 1,75% para 4,65 euros. Já a Semapa valoriza 1,02% para 8,8 euros.

“As bolsas europeias seguem na sua maioria em alta, numa manhã marcada por múltiplas contas empresariais. Nas principais reações aos números, o Commerzbank recua quase 3% após perdas anuais acima do esperado. Deutsche Bank, Infineon, Roche e Shell esboçam quedas ligeiras e a Unilever recuava quase 5%. Por outro lado, de notar a boa reação da Adyen após a Paypal ter reagido positivamente em after-hours à divulgação de receitas acima do previsto”, explica o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

O alemão DAX cresce 0,31%, no Reino Unido, o FTSE 100 cai 0,40%, o francês CAC 40 valoriza 0,20%, o holandês AEX desce 0,34%. Em Espanha, o IBEX35 sobe 0,06% e o italiano FTSE MIB cresce 0,23%.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,37%, para 1,19 dólares.