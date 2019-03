Depois de ter chegado a acordo com as principais empresas de telecomunicações em Portugal, a Eleven Sports (ES) quer agora entrar numa nova fase de expansão e consolidação para atingir a desejada liderança no mercado nacional de conteúdos desportivos até ao fim da temporada desportiva 2020/2021. O acordo alcançado com a NOS, Vodafone, MEO e Nowo abre uma janela de novas oportunidades que estão a ser identificadas pela gestão do diretor-geral da ES Portugal, Jorge Pavão de Sousa.

Em conversa com o Jornal Económico sobre as expetativas para a atividade futura da ES Portugal, agora que os conteúdos desta distribuidora estão disponíveis para subscrição para todos os clientes das operadoras – além da existência da plataforma over-the-top (OTT) -, o gestor revelou: “Um dos nossos eixos de atuação será identificar um conjunto de conteúdos desportivos que possam estar mais próximos do interesse do consumidor português”.

Sem anunciar conteúdos específicos, Jorge Pavão de Sousa admitiu que “há modalidades amadoras e alguns novos desportos na iminência de entrar na Eleven Sports”.

