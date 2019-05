Elon Musk deve mais de 450 milhões de euros aos bancos de Wall Street

O fundador e presidente executivo da Tesla, Elon Musk, deve a título pessoal 507 milhões de dólares (cerca de 454,4 milhões de euros) aos bancos de Wall Street que estão envolvidos nas rondas de investimento da fabricante automóvel norte-americana, de acordo com a informação prestada ao mercado na quinta-feira, citada esta sexta-feira, 3 de maio, pela Reuters.

O valor veiculado surge a partir do prospeto lançado pela Tesla para o levantamento de 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2,06 mil milhões de euros) com novas ações e dívida conversível, e é inferior em 117 milhões de dólares (cerca de 104,8 milhões de euros) que os empréstimos para Musk, divulgados no prospeto anterior da Tesla, em 2017.

O prospeto da Tesla de 2017, segundo a agência noticiosa, aponta que Musk contraiu um empréstimo de 624 milhões de dólares (cerca de 559,3 milhões de euros), sendo o Goldman Sachs (este não é apontado como credor pessoal), o Morgan Stanley e o Bank of America os credores.

Elon Musk deve ao Goldman Sachs 213 milhões de dólares; 209 milhões de dólares ao Morgan Stanley e 85 milhões de dólares ao Bank of America.