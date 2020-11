Elon Musk ultrapassa Zuckerberg e torna-se o quarto mais rico do mundo

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, ultrapassou o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, tornando-se na quarta pessoa mais rica do mundo, segundo a “Forbes”. Depois do anúncio de que a Tesla entraria no índice 500 do S&P, as ações da empresa dispararam quase 10%, aumentando o património líquido de Musk em 8,3 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros).

Com o incremento de 8,3 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros) o património líquido de Elon Musk atingiu os 105,4 mil milhões de dólares (88 mil milhões de euros, ultrapassando os 100,6 mil milhões de dólares (84 mil milhões de euros) para se tornar na quarta pessoa mais rica do mundo.

A fortuna de Musk cresceu a uma taxa surpreendente este ano, com as ações da Tesla a subir mais de 460% em 2020. Isso aumentou significativamente o património líquido de Musk, que aumentou em quase 76 mil milhões de dólares (64 mil milhões de euros) desde que a “Forbes” anunciou a lista das pessoas mais ricas do mundo, a 18 de março, quando o sul-africano tinha uma fortuna avaliada em 24,6 mil milhões de dólares (20,3 mil milhões de euros).

As ações da Tesla estão em alta desde a notícia de que a empresa será adicionada ao índice S&P 500 a 21 de dezembro. Como a fortuna de Musk continuou a crescer este ano, impulsionando-o na classificação das pessoas mais ricas do mundo, apenas o CEO da Amazon, Jeff Bezos (183,1 mil milhões de dólares), o presidente da LVMH, Bernard Arnault (139 mil milhões de dólares) e o cofundador da Microsoft, Bill Gates (119 mil milhões de dólares) são neste momento mais ricos que Musk.