Em contagem decrescente: entrega das declarações de IRS começa já na próxima semana

A época de maior dor de cabeça para as famílias portuguesas vai começar já na próxima segunda-feira. Estamos obviamente a falar da entrega da declaração anual de IRS que este ano se estende por três meses, entte dia 1 de abril e 30 de junho.

Este prazo é válido para todos os contribuintes, independentemente da categoria de rendimento (ser pensionista, trabalhador por conta de outrém, trabalhador a recibos verdes ou apresentar outros rendimentos).

A grande maioria dos contribuintes que auferem apenas rendimentos provenientes de pensões ou trabalho por conta de outrém, têm a vida mais simplificada. Os mesmos têm à sua disposição a entrega automática de IRS.

No caso de não estar abrangido, tem de entregar a declaração do Modelo 3 de IRS (categoria A ou H).

Tal como sucedeu em 2018, também este ano apenas será possível proceder à entrega da declaração por via eletrónica, sendo, para tal, necessário que o contribuinte possua uma senha de acesso ao Portal das Finanças.

Com o objetivo de tornar mais cómodo e rápido o processo de entrega da declaração anual de rendimentos, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem vindo a introduzir, ano após ano, novos procedimentos e funcionalidades que prometem diminuir (ainda mais) o esforço e tempo despendido com a entrega do IRS.

Este ano não é excepção e a AT já disponibilizou um guia que o vai ajudar passo a passo a preencher sem erros a sua declaração anual. Consulte AQUI as dicas do Fisco.

Não tem internet ou computador? saiba onde pedir ajuda

A AT aconselha que, quando for necessário recorrer ao apoio à realização deste procedimento por via da deslocação ‘física’ a um Serviço de Finanças, Espaço do Cidadão ou Junta de Freguesia, os contribuintes se façam acompanhar da sua senha de acesso ao Portal das Finanças.

Entre Serviços de Finanças, Espaços do Cidadão e Juntas de Freguesia, existem quase 2000 locais de ajuda gratuita e oficial para entregar o IRS, que pode consultar nesta lista disponibilizada pelas Finanças.

O documento apresenta o local por distrito, localidade e morada, e especifica ainda o tipo de serviço, ou seja, se determinado local tem atendimento digital assistido ou por marcação.

A AT recomenda que os contribuintes contactem aqueles serviços no caso de dúvidas sobre dias e horários. Pode fazê-lo através do Centro de Atendimento Telefónico (217 206 707).