Embaixador do Qatar e empresários brasileiros visitam terrenos da Lisbon South Bay

Os parques empresariais da Baía do Tejo no Barreiro e no Seixal e a área para onde está projetada a ‘WaterCity’, em Cacilhas, receberam ontem, dia 23 de abril, as visitas do embaixador do Qatar e de um conjunto de empresários brasileiros visitam territórios Lisbon South Bay.

Os territórios Lisbon South Bay receberam a visita do corpo diplomático do Qatar, sendo a comitiva liderada pelo embaixador do Qatar em Portugal.

A visita foi conduzida pela administração da Baía do Tejo, empresa do grupo Parpública que gere estes territórios, e contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês Medeiros.

Também uma comitiva de empresários brasileiros de Guarulhos, “área de forte industrialização e sede de um número muito alargado de empresas, do Estado de São Paulo, esteve também presente nos territórios Lisbon South Bay, onde visitaram os parques empresariais de Barreiro e Seixal”.

“A visita foi coordenada pela Invest Lisboa, em parceria com a Baía do Tejo, e teve como objetivo dar a conhecer as oportunidades de investimento, bem como as vantagens e as facilidades oferecidas neste território a todos quantos queiram instalar as suas empresas na margem esquerda do Tejo, uma região de forte ADN industrial e que se afirma como extensão natural de Lisboa para acolher novos projetos industriais”, acrescenta o mesmo comunicado da Baía do Tejo.

O documento em causa acrescenta que “foi ainda proporcionado o contacto e o ‘networking’ entre os empresários brasileiros e as empresas sediadas na Baía do Tejo que aceitaram o convite para dar a conhecer as suas empresas e conhecer os projetos e os intentos dos que, do outro lado do Atlântico, demonstraram interesse neste território”.

Segundo a Baía do Tejo, “o parque empresarial da Baía do Tejo no Seixal foi o ponto de paragem em que se concentrou a maior parte da visita que passou a ser conduzida pela arquitecta Carla Russo do município do Seixal”, acrescentando que se trata “do território com maior disponibilidade para acolher novas empresas, principalmente de grandes dimensões e de cariz industrial e logístico, facto valorizado por este conjunto de empresários”.

“Para além de uma visita ao município e, especificamente, a vários pontos já consolidados que se afirmam como oportunidade para novos investimentos, verificou-se a visita à Lusosider – Aços Planos, SA, importante empresa de capitais brasileiros do setor siderúrgico a operar no nosso país”, uma “empresa que exporta cerca de 80% da sua produção para diferentes destinos do globo, mas que tem nos mercados europeus uma forte aposta”, adianta o referido comunicado.

A Baía do Tejo esclarece ainda que “de ambas as visitas ficou a promessa de que toda a informação recolhida ia ser difundida nos canais próprios e enviada diretamente a vários grupos e a todas as associações empresariais locais de maior expressão”, precisando que “no caso da comitiva brasileira, ficou o convite às entidades Lisbon South Bay e à Invest Lisboa para participarem nas próximas edições das mais importantes feiras empresariais que se realizam no Estado de São Paulo”.

“O trabalho continuado de promoção dos ativos da Baía do Tejo tem garantido que os territórios Lisbon South Bay sejam cada vez mais reconhecidos e alvo de interesse”, conclui o comunicado da Baía do Tejo.