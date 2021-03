Oppo cresce 200% em 2020, ano em que entrou no mercado português

A operação da Oppo registou um crescimento homólogo de 200% em 2020, na Europa Ocidental, revelou a empresa chinesa esta quinta-feira. O crescimento “sem precedentes” coincidiu com a chegada da Oppo a Portugal, bem como à Alemanha, Irlanda, Bélgica e Roménia, dando seguimento aos plano de crescimento e expansão no Velho Continente, iniciado em 2017. Agora, a fabricante de smartphones ambiciona tornar-se numa das maiores marcas da Europa.

A dimensão do crescimento das entregas de smartphones, no último ano, foi revelado pela presidente da Oppo para a Europa Ocidental, Maggie Xue, em videoconferência com jornalistas de vários países da Europa. “O crescimento sem precedentes que a Oppo obteve na Europa em 2020 enche-nos de orgulho porque significa que estamos a oferecer produtos de classe mundial que vão muito além da satisfação das necessidades dos nossos clientes”, afirmou Maggie Xue, a partir da sede europeia da Oppo, em Dusseldorf, Alemanha.

Xue salientou que a Oppo conseguiu crescer num ano “incrivelmente desafiador para muitos”, em pleno contexto pandémico, dada a perceção da “importância que a tecnologia desempenha”.

A evolução da Oppo assenta no crescimento homólogo de 82% de smartphones vendidos em todo o continente europeu, no último ano. A empresa chinesa passou de 3,6, em 2019, para 6,5 milhões de smartphones vendidos em 2020. Assim, a sua quota de mercado passou de 2% para 4%, segundo dados da Counterpoint Research, citados por Maggie Xue.

Embora as vendas ainda sejam relativamente modestas no Velho Continente, face à Samsung, Apple ou Xiaomi (que fecharam 2020 a liderar o mercado de smartphones), a presença da Oppo do ao longo do ano e um quarto trimestre forte (2,4 milhões de smartphones vendidos) colocaram a Oppo numa boa posição para 2021. Acresce as parcerias firmadas com diferentes operadores de telecomunicações, como a Vodafone, a Telefónica e a Deutsche Telekom.

Desta forma, a Oppo consolidou a sua posição de quinta maior fabricante de smartphones na Europa.

No final de 2020, segundo os dados do Counterpoint Research, a sul-coreana Samsung liderava o mercado europeu com uma quota de mercado 32% (face a 31% em 2019). Seguem-se a norte-americana Apple, com uma quota de 22% (face a 19% em 2019), e a chinesa Xiaomi, com 14% (face a 7% em 2019). A Huawei aparece em quarto no top5, apresentando um quota de 12% (face a 19% em 2020).

Oppo quer assumir posição de liderança na Europa

Consolidada a relevância da Oppo no mercado Europeu, Maggie Xue apontou um novo objetivo para a tecnológica: “Estabelecemos um objetivo ambicioso para os próximos anos de nos tornarmos um dos principais fabricantes na Europa e estamos convencidos de que iremos alcançá-lo. É a mesma ambição que estimula a verdadeira inovação, o progresso e os valores da nossa empresa”.

O plano da Oppo passa por assumir uma posição de liderança no mercado europeu de fabricantes de smartphones, “nos próximos três anos”. O objetivo é “continuar a fornecer” smartphones de média e alta gama, bem como reforçar a presença da Oppo no Norte da Europa.

Para alcançar a meta traçada, Maggie Xue disse que a tecnológica “vai entrar em mais mercados europeus em 2021” e tem definido um plano de investimento para os próximos três anos de quase seis mil milhões de euros em R&D (sigla anglo-saxónica que se traduz em investigação e desenvolvimento).

A Oppo foi criada em 2004, tendo iniciado a sua expansão internacional em 2009. Chegou ao Velho Continente em 2017. Atualmente, a Oppo opera em mais de 40 mercados, mantendo parcerias com mais de 80 operadores de telecomunicações e com mais de 400 mil retalhistas. Conta com mais de 40 mil trabalhadores em todo o mundo.