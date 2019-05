Emigrantes portugueses já se podem candidatar a ofertas de emprego do IEFP

A partir desta sexta-feira, dia 3 de maio, os portugueses no estrangeiro vão poder candidatar-se a ofertas de trabalho em Portugal, através do site do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). A novidade foi anunciada na quinta-feira por Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego.

De acordo com o comunicado oficial do Governo, atualmente há 17 mil vagas disponíveis no portal do IEFP. A partir de hoje, os imigrantes vão poder “registar-se no site e candidatar-se”, bastando para isso ter Cartão de Cidadão. A medida faz parte do programa Regressar, aprovado pelo Governo, que inclui vários incentivos para estimular o regresso de emigrantes.

O ministro da Economia já tinha anunciado no Parlamento que pretendia publicitar no estrangeiro ofertas de trabalho em Portugal, considerando que a falta de mão-de-obra é dos principais problemas das empresas. “A falta de mão-de-obra é a principal preocupação dos empresários em todas as regiões e em quase todos os setores”, afirmou Siza Vieira na audição na comissão de Economia, dia 24 de abril, acrescentando que para colmatar essas falhas o Governo estava a trabalhar para captar mais trabalhadores lá fora. “A ideia é fazer chegar as ofertas de emprego ao exterior”, disse então o ministro à Lusa.