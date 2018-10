Porque decidiram avançar com a publicação deste livro?

Publicámos este livro a primeira vez em março de 2012. O nosso objetivo era esclarecer os investidores sobre os benefícios de investir em ações e de o fazer com uma estratégia de valor a longo prazo. O feedback foi extremamente positivo e motivou muitas aberturas de conta. Quem o lê deixa de olhar para as ações como uma atividade especulativa, um jogo de sorte ou azar. Acreditamos sinceramente que o conhecimento gera competências e cria confiança.Esta reedição é uma continuação do trabalho iniciado. A educação financeira, o privilégio do conhecimento devem estar ao alcance de todos.

O que é Investimento em Valor? Qual a diferença em relação a outras filosofias de investimento?

Investir em valor é comprar bons ativos a desconto do valor intrínseco. É investir em ativos que produzem rendimentos e que no momento da compra nos garantem uma margem de segurança confortável, ou seja, que a diferença entre o que o ativo vale e o que pagamos por ele, nos garante a segurança do capital e um retorno satisfatório a prazo. O foco é sempre o valor da empresa e a riqueza que produz para os acionistas. A ação é uma fatia desse negócio que nos dá direito aos lucros que a empresa ganhar no futuro. Muitos tentam prever as variações futuras dos preços das ações, se os mercados vão subir ou descer, baseando-se em variáveis macroeconómicas análise técnica ou investimento em momentum.

Qual a sua opinião sobre a forma como os portugueses aplicam as suas poupanças?

Cerca de dois terços da poupança dos portugueses está em depósitos bancários que hoje têm um rendimento real negativo. Na vizinha Espanha, este número é 40%. A taxa de inflação na zona euro é de 1,8% e a taxa média dos depósitos a prazo é 0,15%. Por isso, deve ser claro para quem tem as suas poupanças em depósitos que estão a empobrecer. É muito importante sensibilizar as pessoas para a necessidade de poupar. Mas, é igualmente importante saberem o que melhor rentabiliza a poupança a longo prazo. Para manter o poder de compra, é preciso investir de forma estruturada e com um horizonte de investimento de décadas. Se compreenderem isso, estarão a construir um futuro financeiro mais seguro.

