Emirates cresce 10% no primeiro semestre do ano fiscal 2018-2019

A receita do Grupo Emirates atingiu 14,8 mil milhões de dólares nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2018-2019, um aumento de 10% em relação aos 13,5 mil milhões arrecadados no mesmo período de 2017.

Segundo uma nota que a Angop teve acesso, os lucros foram impactados pelo aumento significativo do preço do petróleo e pelas variações cambiais do dólar em determinados mercados, em meio a outros desafios que a indústria aeronáutica e de viagem enfrentam.

A rentabilidade da empresa caiu 53% em comparação com o mesmo período do ano passado, com o lucro líquido do ano de 2018-19 a ser de 296 milhões de dólares.

Nota explica que a erosão do lucro deveu-se principalmente ao aumento significativo dos preços dos combustíveis em 37% em relação ao mesmo período do ano passado, bem como ao impacto negativo da desvalorização das moedas em determinados mercados.

A posição de caixa do Grupo em 30 de Setembro de 2018 era de 5,9 mil milhões de dólares, comparado a 6,9 mil milhões em 31 de Março de 2018.

O presidente e chefe executivo da Emirates Airline e do Grupo, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, revelou que “A Emirates e a Dnata cresceram de forma constante no primeiro semestre de 2018-19.

“A procura pelos nossos produtos e serviços de alta qualidade permaneceu saudável, à medida que conquistamos passageiros novos e tivemos retorno em todos os nossos negócios, isso reflecte-se no nosso desempenho e receita”, referiu.