Emissão de obrigações do Novo Banco premiada pela International Financial Review

A emissão de 400 milhões de euros de obrigações do Novo Banco, concretizada em junho de 2018, foi eleita pela International Financial Review (IFR), a mais prestigiada publicação financeira neste tipo de emissões, como a melhor operação de instituições financeiras europeias.

O Novo Banco foi a única instituição portuguesa e da Península Ibérica a receber a distinção da IFR, que também premiou outros emitentes que operam em diferentes setores, como Lloyds (setor bancário), a Bayer (indústria farmacêutica), a Uber (mobilidade), a Nestlé (alimentar) e a Universidade de Cambridge.

A primeira dívida subordinada emitida pelo Novo Banco marcou o regresso da instituição financeira aos mercados e “provou a confiança dos investidores no projeto do Banco”, revelou em comunicado do banco liderado por António Ramalho. Esta emissão foi uma exigência de Bruxelas no quadro da venda do banco ao Lone Star, incluiu a troca de obrigações sénior, tem maturidade de dez anos, com possibilidade de reembolso a partir do final do quinto ano, foi colocada junto de investidores privados com uma taxa de juro de 8,5%.

“A operação, que teve como bookrunners o JP Morgan e o Morgan Stanley, foi concluída à taxa anual mínima previamente definida, tendo havido uma larga adesão na troca de obrigações cupão zero de longo prazo, provando mais uma vez, a confiança dos investidores institucionais, nacionais e internacionais, na instituição”, lê-se na nota.

Recorde-se que a operação se concretizou depois do Novo Banco ter sido vendido ao fundo norte-americano, Lone Star, em outubro de 2017, que envolveu um reforço do capital próprio pelo fundo de mil milhões de euros. “De referir que a 4 de Outubro, o Novo Banco tinha concretizado com enorme sucesso a compra e reembolso antecipado de 4.743 milhões de euros de obrigações, uma operação que permitiu o cumprimento dos objetivos de capital e ganhos equivalentes num valor acima de 500 milhões de euros”.