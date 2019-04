Emissões de gases com efeito estufa atingiram níveis recorde em 2017, diz Zero

A seca, os incêndios e o uso de carvão na produção de eletricidade levaram a um recorde de emissões de gases em 2017 em Portugal, o ano com maiores emissões associadas ao uso do solo e floresta, segundo a associação Zero.

Os dados finais relativos às emissões de gases com efeito estufa em 2017 foram recentemente transmitidos por Portugal às Nações Unidas e “são dramáticos”, disse à agência Lusa o presidente da Associação Sistema Terrestre Sustentável, que analisou esta informação.

O ano passado foi o segundo mais quente em todo mundo, sendo apenas batido pelo ano de 2016, com sinais de mudanças climáticas que vão desde incêndios florestais ao derretimento de gelo ártico, informou um centro de monitorização do clima da União Europeia, segundo a agência Reuters.

O Serviço de Mudança Climática Copernicus, a primeira grande agência meteorológica internacional a relatar as temperaturas globais de 2017, salientou que as temperaturas foram, em média, 14,7º C maiores do que as do período pré-industrial.