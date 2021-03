Empreender@Braga tem 5 mil euros para aos melhores projetos de inovação social

Estão abertas as candidaturas para o programa de pré-aceleração de ideias de negócio Empreender@Braga, uma iniciativa do município da Cidade dos Arcebispos em parceria com a InvestBraga.

O Empreender@Braga é dirigido a empreendedores deste concelho que tenham novas ideias de inovação social nas áreas de economia digital, saúde e bem-estar, mobilidade, turismo, clima e economia circular.

Depois de analisadas as propostas, serão escolhidos os «três projetos mais promissores» que recebem cinco mil euros para ajudar a criar uma empresa; além disso, será também oferecido um período de incubação na Startup Braga e mentoria para desenvolver o negócio.

«Estamos atentos às dinâmicas da comunidade onde estamos inseridos e, por isso, conjugamos as nossas áreas core com outras emergentes, de forma a alargar o apoio que prestamos aos empreendedores, reforçando o nosso papel como agente activo na construção de um ecossistema empreendedor», diz Luís Rodrigues, diretor da Startup Braga.

As candidaturas decorrem até 4 de Abril e são feitas no site deste hub bracarense.