Emprego na União Europeia cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2019

O emprego na zona euro terá aumentado 0,3 e na União Europeia 0,2% no quarto trimestre de 2019, em comparação com o trimestre anterior, segundo as estimativas rápidas do Eurostat divulgadas esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro.

No terceiro trimestre de 2019, o emprego tinha crescido 0,1% nos dois casos. Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o emprego aumentou 1,0% na zona euro e 0,9% na União Europeia no quarto trimestre de 2019.

No terceiro trimestre de 2019, o emprego tinha registado um crescimento de 1,0% na zona Euro e 0,8% na União Europeia. Segundo uma estimativa do crescimento anual para 2019, com base nos dados trimestrais, o emprego cresceu 1,1% na zona euro e 1,0% na União Europeia.