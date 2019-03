Empresa nacional de camionagem Laso abre filial na Alemanha

A Lasoo, uma empresa nacional de transporte rodoviário de mercadorias, abriu, no passado dia 1 de março, mais uma filial, neste caso, na Alemanha.

“Dando sequência ao processo de expansão da Laso Transportes SA, iniciado em 2009 com a Laso Espanha, seguida da GTE em Moçambique, da Laso Maroc e Laso Senegal”, a empresa de camionagem sedeada na venda do Pinheiro, Lisboa, abriu a quinta filial no estrangeiro, na região germânica da Baviera.

“Situada em Konradsreuth, distrito de Hof, na região administrativa de Oberfranken, estado de Baviera, a Laso Deutschland GmbH é mais um investimento que visa sobretudo promover a proximidade com os nossos clientes, e aproveitar as vantagens operacionais de estarmos também representados no norte da Europa, dando continuidade ao nosso crescimento, em que queremos ser ainda mais uma empresa de transportes global, sem fronteiras, que cria soluções e ultrapassa obstáculos em qualquer parte do Mundo”, sublinha um comunicado da Laso.

A Laso conta atualmente com cerca de 750 colaboradores e dispõe de cerca de 1.800 equipamentos, incluindo veículos de transportes especiais, como porta-máquinas e carros grua.

Está presente em Portugal, Moçambique, Marrocos, África do Sul, Senegal e,a gora, também na Alemanha.

No seu currículo, esta empresa já conta com mais de 50 milhões de quilómetros percorridos e mais de dois milhões de toneladas de mercadorias transportadas.