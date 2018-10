Empresa pública suíça Axpo compra a portuguesa Goldenergy

A empresa pública suíça Axpo acordou a aquisição da totalidade do capital da Goldenergy ao grupo Dourogas, o terceiro maior comercializador de energia em Portugal. A assinatura do acordo, que aguarda aprovação do regulador, ocorreu a 25 de setembro.

A Axpo fica assim com 100% do capital da portuguesa Goldenergy, depois de ter entrado com uma participação de 25% em 2015. Depois de três anos de gestão de conjunta, a Axpo indicou, em comunicado, que a aquisição pretende “fortalecer a sua presença no mercado português de energia”.

