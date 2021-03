Empresas com mais de 50 trabalhadores devem aplicar teletrabalho ou horários desfasados até ao final do ano

As empresas com mais de 50 trabalhadores podem usar o regime de teletrabalho até ao final deste ano. O decreto-lei que permite este regime ia terminar no dia 31 de março e o Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros a sua extensão até 31 de dezembro de 2020.

“Foi aprovado o decreto-lei que prorroga, até 31 de dezembro de 2021, o regime excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações laborais, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação adicional após consulta dos parceiros sociais”, segundo o comunicado do Conselho de Ministros divulgado esta quinta-feira, 25 de março.

Este regime também abrange os estabelecimentos de educação pré-escolar das instituições do setor social e solidário que integram a rede nacional da educação pré-escolar, e as ofertas educativas e formativas, letivas e não letivas, dos ensinos básico e secundário, ministradas em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de nível não superior, incluindo escolas profissionais privadas.

As empresas com mais de 50 trabalhadores, e os estabelecimentos referidos, podem assim:

Organizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos locais de trabalho, “garantindo intervalos mínimos de trinta minutos até ao limite de uma hora entre grupos de trabalhadores”;

Constituição de equipas de trabalho estáveis, de “modo que o contacto entre trabalhadores aconteça apenas entre trabalhadores de uma mesma equipa ou departamento”;

Alternância das pausas para descanso, “incluindo para refeições, entre equipas ou departamentos, de forma a salvaguardar o distanciamento social entre trabalhadores”;

A promoção do trabalho em regime de teletrabalho, “sempre que a natureza da atividade o permita”;

A utilização de equipamento de proteção individual adequado, “nas situações em que o distanciamento físico seja manifestamente impraticável em razão da natureza da atividade”.

As empresas podem também alterar os horários de trabalho até ao limite máximo de uma hora, “salvo se tal alteração causar prejuízo sério ao trabalhador” e mediante consulta prévia aos “trabalhadores envolvidos e à comissão de trabalhadores ou, na falta desta, à comissão sindical ou intersindical ou aos delegados sindicais”.

A empresa tem cinco dias para comunicar ao “trabalhador a alteração efetuada com antecedência mínima de cinco dias relativamente ao início da sua aplicação”.

O que se considera prejuízo sério? A inexistência de transporte coletivo de passageiros que permita cumprir o horário de trabalho em razão do desfasamento; a necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível à família.

A alteração do horário de trabalho deve manter-se estável por “períodos mínimos de uma semana, não podendo o empregador efetuar mais de uma alteração por semana”. A mudança também não pode “implicar a alteração dos limites máximos do período normal de trabalho, diário e semanal, nem a alteração da modalidade de trabalho de diurno para noturno ou vice-versa”.

Ficam dispensados dos novos horários: a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, o trabalhador menor, o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica e os trabalhadores com menores de 12 anos a seu cargo, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.

Os trabalhadores temporários e prestadores de serviços também ficam sujeitos a estas regras.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) fica responsável por fiscalizar estas regras. O não cumprimento destas regras constitui contraordenação muito grave, segundo o decreto-lei.