Empresas da Irlanda de Norte temem efeitos negativos de Brexit sem acordo

Mais de 50 empresas da Irlanda do Norte enviaram este domingo uma carta aberta aos parlamentares britânicos advertindo que um Brexit sem acordo irá causar um “dano muito sério” na economia da região.

De acordo com a carta, reproduzida hoje no jornal online ‘El Economista’, o “mercado das exportações, as cadeias de produção, a capacidade de investimento e a competitividade da região” serão afetadas, de acordo com os argumentos de empresas como o gigante de seguros Allianz ou a empresa aeronáutica Bombardier Aerospace.

“O impacto negativo já começa a notar-se na capacidade do setor privado de investir”, asseguraram, acrescentando que a região já terá que gerir a perda imediata de 521 milhões de euros referente ao financiamento para infraestruturas da União Europeia.

A incerteza que está na génese do processo de saída da UE também está a contribuir para “que se produzam significativos cortes na mão de obra qualificada” na região. A impossibilidade de chegar a um acordo com a UE causará “mais perdas de emprego” no setor privado, que emprega mais de 560 mil trabalhadores.