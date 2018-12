Empresas da Madeira vão usufruir de mais dois milhões de euros para funcionamento e investimento

As empresas da Madeira vão beneficiar de uma verba de dois milhões de euros, sendo uma parte financiada por fundos comunitários, no âmbito dos sistemas de funcionamento e investimento.

Serão beneficiados 77 projetos no âmbito desta medida. A 67 projetos será alocada uma verba de 1,49 milhões de euros, no âmbito dos sistemas de apoio ao funcionamento, enquanto que os restantes 10 vão receber cerca de 900 mil euros com o intuito de prestar apoio ao investimento.

Em 2018 já foram concedidos no âmbito destes sistemas de apoio, que conta com financiamento do Governo Regional e de fundos comunitários, 28,1 milhões de euros uma verba que já é superior aos 26 milhões de euros do ano passado.