Madeira anuncia lançamento do MeP-RAM com verba de cinco milhões de euros

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, anunciou que já foram concedidos 3,8 milhões de euros, no âmbito das linhas de crédito (Investe RAM e Apoiar Madeira), para apoio à tesouraria e à manutenção de postos de trabalho, às empresas da Ribeira Brava, durante uma sessão de esclarecimentos, que decorreu na Ribeira Brava, que reuniu 30 empresários do setores da restauração e comércio a retalho. Será ainda lançado o MeP-RAM, com apoios de cinco milhões de euros, para empresas ligadas ao comércio, restauração, turismo, agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e cabeleireiros.

O governante disse ainda que em termos de sistema de incentivo o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) já aprovou 178 projetos para uma despesa pública de 4,8 milhões de euros.

Rui Barreto durante a sua intervenção explicou os apoios que se encontram disponíveis para as empresas, e disse ainda que será lançado em breve o ‘MeP-RAM’, “um apoio financeiro excecional e a fundo perdido, destinado a auxiliar a manutenção da atividade das micro e pequenas empresas que desenvolvam a sua atividade nos sectores do comércio, restauração, animação turística e marítimo-turísticas, agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e salões de cabeleireiro”, no valor de cinco milhões de euros.

O governante apelou ao “esforço coletivo e de resistência”, e reforçou que o executivo “está aqui para apoiar com todos os recursos que temos e no limite das nossas competências”, sublinhando que a Madeira neste momento, tem a economia aberta, apesar da pandemia.

Rui Barreto referiu que a pandemia “trouxe novas oportunidades” para a região, como por exemplo o projeto-piloto de nomadismo digital, instalado na Ponta do Sol, que pode ser expandido para outros concelhos, como a Ribeira Brava.

“Há oportunidades que se estão a criar aqui e lanço o desafio ao presidente da Câmara para dinamizar o projeto no concelho”, reforçou.

Rui Barreto destacou ainda o espírito de cooperação e o trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido “entre o Governo Regional em parceria com os Municípios, no sentido de divulgar e esclarecer ao máximo os empresários sobre os apoios à economia e às empresas locais”.