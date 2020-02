Empresas de Isabel dos Santos na Madeira em risco de fechar

A Niara Holding, que controla indirectamente a Efacec, e a Dorsay, que estão instaladas na Zona Franca da Madeira, e detidas por Isabel dos Santos, estão em risco de fechar, por não apresentarem contas desde 2016. O Eco diz que foram instaurados dois processos administrativos com vista a dissolver estas situação. Agora têm 30 dias para evitar o fecho.

O Eco refere que para além das duas sociedades foram também notificadas Isabel dos Santos e Mário Leite Silva. A mesma publicação acrescenta que uma fonte do registo comercial da zona franca madeirense diz que não existe ligação entre esta acção e os Luanda Leaks. “Estamos a fazer o levantamento de todas as sociedades que estão em situação irregular. Esta notificação nada tem a ver com o Luanda Leaks”, acrescentou.