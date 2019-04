Empréstimos concedidos a famílias descem 30 milhões de euros na Madeira

Para Rui Barreto, neste momento, “a saúde está sem rumo, não há liderança nem estratégia”. Nesse sentido, o objetivo da conferência é “criar um clima de paz e de confiança, não apenas inter pares, mas também com toda a população”, salienta o líder da oposição regional. “É preciso despartidarizar o SRS, haver mais transparência e, no fundo, ter respostas para as necessidades dos doentes”.