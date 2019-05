Empréstimos concedidos às sociedades não financeiras caíram 0,1% no mês de março

Em março de 2019, a taxa de variação anual (tva) dos empréstimos concedidos às sociedades não financeiras registou uma ligeira queda de 1,0%. Um valor que representou um aumento de 0,4 pontos percentuais (p.p) relativamente ao mês anterior, segundo uma nota divulgada pelo Banco de Portugal (BdP) esta quinta-feira.

Em relação às empresas exportadoras privadas verificou-se também uma quebra na taxa de variação anual de 3,0%, o equivalente a uma redução de 0,7 p.p face ao mês de fevereiro.

No que toca ao rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras o mês de março registou 8,9%, menos 0,2 p.p que no mês anterior, enquanto a percentagem de devedores com crédito vencido diminuiu 0,4 p.p, estando atualmente nos 21,2%.

Olhando para a perspetiva das famílias a taxa de variação anual dos empréstimos concedidos foi de 0,5%, a mesma percentagem registada em fevereiro. Por segmentos, a taxa de variação anual do crédito ao consumo e outros fins diminuiu 0,4 pp, para 5,4%, enquanto a tva do crédito à habitação (item que representa 79% do crédito às famílias) permaneceu nos -0,8%.

Já o rácio de crédito vencido das famílias manteve os 3,3% observados em fevereiro, enquanto a percentagem de devedores com crédito vencido desceu 0,1 p.p face ao mês anterior, para 10,2%, refletindo a redução de 0,1 p.p registado no segmento da habitação (3,9%).