Empréstimos para compra de casa atingiram os 811 milhões de euros em outubro

O crédito habitação atingiu os 811 milhões de euros no passado mês de outubro, invertendo a tendência de descida que se verificava desde julho, altura em que se registou o valor de 990 milhões de euros, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados pelo “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Este valor corresponde a um aumento de 21 milhões de euros face ao mês de setembro e mais 105 milhões de euros em relação a outubro de 2017. As verbas financiadas pelos bancos já ultrapassaram os oito mil milhões de euros desde janeiro deste ano, face ao mais de seis mil milhões do período homólogo do ano anterior.

O crescimento do crédito habitação surge em sentido inverso às recomendações do Banco de Portugal, que no mês de julho havia colocado em vigor novas regras não vinculativas, com o objetivo de limitar situações de incumprimento e o consequente aumento do crédito mal parado.

Em relação à taxa de juro nos novos créditos à habitação, a média pedida pelos bancos desceu para 1,34%, o que de acordo com o BdP corresponde a um novo mínimo.