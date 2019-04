Endividamento da economia portuguesa subiu em fevereiro para os 723 mil milhões

O endividamento da economia portuguesa atingiu os 723 mil milhões de euros em fevereiro. Este valor representa uma subida de 1,7 mil milhões face ao registado em janeiro.

Os dados sobre o endividamento do setor não financeiro foram divulgados esta terça-feira, 23 de abril, pelo Banco de Portugal (BdP).

Dos 723 mil milhões, 322,4 mil milhões dizem respeito ao setor público, com 400,6 mil milhões a pertencerem ao setor privado.

O aumento do endividamento em 1,7 mil milhões em fevereiro foi provocado pelo endividamento do setor público (900 milhões), com os restantes 800 milhões a caberem ao setor privado.

A subida do endividamento no setor público “resultou, sobretudo, do aumento do endividamento face ao setor não residente em 1,1 mil milhões de euros, parcialmente compensado pela diminuição do financiamento concedido pelas empresas e pelas próprias administrações públicas”, segundo o BdP.

Já no setor privado registou-se um aumento do endividamento das empresas face ao exterior e ao setor financeiro em 600 milhões e em 200 milhões respetivamente.