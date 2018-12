Endividamento da economia sobe para 721,5 mil milhões de euros em outubro

O endividamento da economia portuguesa subiu para 721,5 mil milhões de euros em outubro, o que corresponde a um aumento de 2,5 mil milhões de euros comparativamente ao mês anterior.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), desse montante total, 322 mil milhões de euros, disseram respeito ao setor público e 399,5 mil milhões de euros ao privado.

“Este aumento resultou do incremento de 2,8 mil milhões de euros no endividamento do setor público, que foi parcialmente compensado pela redução de 0,4 mil milhões de euros no endividamento do setor privado”, explica o BdP, no mais recente boletim estatístico.

Em relação ao setor público, esta subida de quase 3 mil milhões de euros deve-se sobretudo ao aumento do “endividamento face ao setor não residente, às próprias administrações públicas e ao setor financeiro”, segundo o banco central liderado por Carlos Costa.

O regulador bancário adianta também, na mesma nota, que houve uma redução de 1,1 mil milhões de euros no endividamento das empresas privadas face ao setor financeiro, “parcialmente compensada pelo aumento do endividamento externo das empresas em 0,7 mil milhões de euros”.