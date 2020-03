Energia dá gás ao PSI-20, que acompanha otimismo europeu

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta terça-feira, 3 de março, com uma subida de 1,53%, para os 4.890,02 pontos. O principal índice nacional – PSI-20 – acompanhou o sentimento da Europa e fechou em terreno positivo.

Em destaque esteve o setor energético, tendo em conta que as ações da EDP – Energias de Portugal e da Galp Energia estão a disparar 3,57% (para 4,47 euros) e 1,58% (para 12,85 euros), respetivamente. A EDP Renováveis e os CTT – Correios de Portugal ganharam também mais de 2%: +3,25% no caso da energética (para 12,7 euros) e +2,99% o operador postal (para 2,41 euros).

Por outro lado, a REN – Redes Energéticas Nacionais caiu 0,38% e o BCP deslizou 0,19%. Os analistas do CaixaBank/BPI Research referem, numa nota de mercado, que este “último título foi condicionado pela queda das yields após a decisão da Fed de reduzir as taxas diretoras, que penalizou o DJ Stoxx Banks”.

As restantes praças do ‘Velho Continente’ encerraram igualmente animadas. O índice alemão DAX subiu 1,08%, o britânico FTSE 100 ganhou 0,98%, o francês CAC 40 somou 1,12%, o holandês AEX avançou 1,49%, o espanhol IBEX 35 cresceu 0,80% e o italiano FTSE MIB valorizou 0,43%. O Euro Stoxx 50 terminou com uma valorização de 0,99%.

“A recuperação do dólar coincide com uma melhoria no sentimento do mercado, que se tornou mais positivo após o compromisso dos bancos centrais de todo o mundo, de fornecerem um estímulo monetário para mitigar as consequências da crise do coronavírus”, refere Ricardo Evangelista.

Para o analista sénior da ActivTrades, o otimismo é moderado e não deve ser interpretado como uma recuperação: “O coronavírus ainda está a afetar as perspetivas de crescimento da economia global e, após mais de dez anos de estímulo monetário, a capacidade de intervenção dos bancos centrais é, em geral, limitada”.

Os preços do petróleo mantêm-se a subir. A cotação do barril de Brent está a subir 1,25%, para 52,55 dólares, enquanto a cotação do crude WTI dispara 2,12%, para 47,74 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, o euro aprecia 0,28% face ao dólar (1,1163) e a libra esterlina “valoriza” 0,62% perante a divisa dos Estados Unidos (1,2831).