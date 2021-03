Energia e banca penalizam Wall Street

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta terça-feira em terreno negativo, penalizada sobretudo pelas empresas energéticas, perante a queda do petróleo, e pelos bancos. Nem as palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) sobre a recuperação económica nos Estados Unidos chegaram para acalmar os investidores.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones perdeu 0,94% para 32.423,15 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 caiu 0,76% para os 3.910,52 pontos. Já o Nasdaq recuou 1,12% para os 13.227,70 pontos e o Russell 2000 desvalorizou 1,80% para os 2.226,09 pontos.

O Bank of America caiu 2,04% para 36,89 dólares e o Citigroup perdeu 1,28% para 71,04 dólares.

As ações da farmacêutica norte-americana Pfizer caíram 1,78% para 35,36 dólares, depois de o CEO, Albert Bourla, dizer, em entrevista ao “The Wall Street Journal”, que a empresa irá expandir o seu negócio de vacinas de mRNA para outros vírus e patógenos além do coronavírus – desta vez, sem o apoio da alemã BioNTech.

Em contraciclo fechou, por exemplo, a Microsoft. Os títulos da tecnológica avançaram 0,68% para 237,60 na sequência da notícia de estaria a negociar a compra da aplicação de voz Discord por mais de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,4 mil milhões de euros).

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ tomba mais de 6%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, afunda 6,79% para os 57,38 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 6,50% para os 60,42 dólares.

“O último relatório da EIA e da OCDE mostrou uma recuperação da procura no segundo semestre de 2021. A china parou de comprar petróleo iraniano devido à ameaça de sanções dos EUA. Esta situação mostra que ainda há um longo caminho a percorrer até que o petróleo iraniano volte aos mercados. As plataformas petrolíferas americanas continuam a recuperar, mas a produção permanece baixa”, destacam os analistas da XTB.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza os ligeiros 0,70% face ao dólar, para os 1,1848 dólares, enquanto a libra esterlina resvala 0,82% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3749 dólares.