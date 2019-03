“Energias renováveis e construção vão procurar garantias técnicas”

Qual a importância do seguro de caução para a atual estrutura das empresas nacionais?

O seguro de caução reveste-se de enorme importância para as empresas em particular e para a economia em geral. Surpreende-nos que apesar da grande utilidade deste seguro, o mesmo seja ainda desconhecido para muitas empresas.

O seguro de caução permite a dinamização da economia, possibilitando que empresas de qualquer dimensão acedam a projetos, que de outra forma lhes estariam vedados. É, ainda, uma maneira indireta de injetar liquidez na economia, dado que ao evitar que exista liquidez imobilizada como colateral junto da Administração Pública, Autoridade Tributária, instituições de crédito ou inclusivamente entre entidades privadas, permite-se que a mesma seja investida nos ciclos produtivos da economia real, gerando riqueza.

Poderá esta oferta substituir-se às garantias da banca?

Os avais da banca e os seguros de caução devem coexistir, pois na realidade são complementares. Enquanto os avais bancários assimilam-se a garantias financeiras, os seguros de caução assimilam-se a garantias técnicas. A banca tenderá a apoiar-se crescentemente nas companhias de seguros no que respeita a estas últimas, o que lhes permitirá destinar mais recursos à concessão de crédito às empresas, maximizando assim o seu rácio de transformação. Entendemos, assim, que os bancos tenderão a ter uma posição mais conservadora na concessão de garantias técnicas e apoiar-se-ão nas companhias de seguros para levarem a cabo operações conjuntas, onde o financiamento será concedido pelo banco e as garantias técnicas do projeto emitidas pela companhia de seguros.

Que significado terá a parceria com a Coface para as empresas?

Este acordo significa que todas as empresas que até agora dispunham de uma solução de crédito junto da Coface, passem a ter acesso ao seguro de caução da Abarca, proporcionando assim que os nossos clientes tenham acesso às necessárias garantias técnicas para consecução dos seus projetos. Inversamente, os clientes da Abarca passam a ter à sua disposição as soluções de seguros de crédito da Coface.

Que dois líderes, cada um no seu ramo, se unam, para oferecer um serviço conjunto, somente pode significar valor acrescentado para os nossos clientes.

Qual o volume de prémios da Abarca Seguros em 2018, e que novidades vão anunciar em 2019 em termos de produtos ou parcerias?

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Abarca Seguros superou os €8 milhões em prémios brutos emitidos, tendo-se posicionado como líder no ramo de seguros de caução. A Abarca Seguros carateriza-se por ser inovadora nos seus produtos, dando sempre soluções aos problemas reais que as empresas enfrentam, sendo diferenciadora nas suas propostas. No exercício de 2019, acreditamos que os setores das energias renováveis e da construção/imobiliário registarão uma grande procura de garantias técnicas.