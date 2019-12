Engie Portugal compra 100% do capital da Ikaros Hemera

A energética Engie Portugal, detida pelo grupo francês Engie, adquiriu 100% do capital da empresa especializada em sistemas solares fotovoltaicos Ikaros Hemera, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, embora sem revelar os valores envolvidos na operação, a Engie Portugal fez saber que se tratou “de uma aquisição estratégica” para o grupo francês em Portugal, “alinhada com a ambição de liderar a transição energética carbono zero, num setor com elevado potencial de crescimento”.

A Ikaros Hemera, que opera exclusivamente no segmento empresarial, detém uma quota de mercado de cerca de 10%, sendo “uma referência nacional na energia fotovoltaica”. Segundo a Engie Portugal, a Ikaros Hemera tem uma capacidade instalada superior a 30 megawatt pico (MWp) e gere mais de 20 MWp.

Ao passar a operar dentro do grupo Engie, “a Ikaros Hemera ganha uma capacidade acrescida para desenvolver projetos inovadores e para investir nas instalações dos clientes” e, segundo o presidente executivo da Engie Portugal, Pedro Cruz, a Ikaros Hemera “continuará a instalar sistemas fotovoltaicos no modelo chave-na-mão”, mas passará a oferecer também “soluções integradas, que podem incluir o investimento, a manutenção e a otimização das instalações”.

O fundador e diretor-geral da Ikaros Hemera, Duarte Caro de Sousa, continuará a liderar a empresa nesta nova fase de consolidação e crescimento da sua atividade.

Esta operação simboliza também um reforço da aposta do grupo Engie nas energia renováveis, mercado onde o grupo francês detém uma capacidade de produção renovável superior a 25 gigawatts em todo o mundo. O grupo Engie “tem uma forte presença em Portugal, país onde é o segundo maior produtor de eletricidade e um dos principais operadores em serviços de eficiência energética”, indica o comunicado.