Engolido por onda na Nazaré. Surfista foi resgatado, mas não se livrou do susto

O video de Salvador Villas Boas, o surfista português de 51 anos que caiu nas ondas gigantes da Praia do Norte, na Nazaré, acabou de ser divulgado e mostra o resgate…bem sucedido.

O caso aconteceu em fevereiro deste ano, mas só agora foram tornadas públicas as imagens do acontecimento que está a impressionar pela violência das ondas e prontidão do socorro, com a mota de água a resgatar em segundos o surfista português.

O vídeo, publicado por Pedro Miranda no YouTube, mostra o momento em que o surfista é apanhado pelas ondas, como também Ramon Laureano, o responsável pelo resgate no Jet Ski. De acordo com o relato de Pedro Miranda, não houve registo de ferimentos em nenhum dos dois.

“Estes são os momentos que eu procuro a minha vida toda, e quando finalmente os alcanço a única coisa que me vem à cabeça é ‘sai daí rapidamente'”, disse Salvador Villas-Boas, citado pelo SurferToday.com.