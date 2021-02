Entregas da vacina da Pfizer para a União Europeia 30% abaixo do planeado

A Pfizer ainda não entregou à União Europeian (UE) cerca de 10 milhões de doses da vacina Covid-19, que deviam ter sido entregues em dezembro, o que faz com que o fornecimento seja 30% inferior ao que estava planeado, segundo a “Reuters”.

A meados da semana passada, a Pfizer entregou à UE 23 milhões de doses da vacina Covid-19 que desenvolveu com a empresa alemã BioNTech. No entanto, isto representa cerca de 10 milhões de doses a menos do que a Pfizer tinha prometido fornecer em meados de fevereiro.

A Pfizer não quis comentar, alegando que os cronogramas das suas entregas eram confidenciais. Por sua vez, a Comissão Europeia executiva não quis responder a um pedido por comentários sobre as dificuldades nas entregas das vacinas.

O atraso é outro golpe para a UE, que também foi atingida pelos atrasos nas entregas da farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e da empresa americana Moderna. O mesmo já tinha acontecido também com a Pfizer, em meados de janeiro. Por essa altura houve um problema temporário no abastecimento que, segundo autoridades da UE, foi resolvido no mês passado. No entanto muitas das doses que deveriam ter chegado em dezembro ainda estão desaparecidas.

Segundo a “Reuters”, os sucessivos atrasos estão a levantar questões sobre o fundamento lógico do esquema de controlo de exportação de vacinas da UE que foi estabelecido no final de janeiro para garantir entregas em pouco tempo.

A vacina Pfizer / BioNTech foi aprovada para uso na UE a 21 de dezembro. No dia seguinte, a BioNTech disse que as empresas enviariam para a UE 12,5 milhões de doses até o final do mês. Apenas cerca de 2 milhões dessas doses previstas chegaram em dezembro. A UE tem dois contratos com a Pfizer para o fornecimento de 600 milhões de doses de vacinas.