Entrevista de Ricardo Araújo Pereira a Joacine Katar Moreira é um dos vídeos mais populares do Youtube este ano

A habitual lista dos vídeos do YouTube mais populares do ano em Portugal já foi divulgada. O “YouTube Rewind 2019” é liderado pela paródia “Rainha da Net”, da autoria da ‘YouTuber’ Mafalda Creative, e pelo videoclipe da música “Terremoto”, dos artistas brasileiros Anitta e Kevinho.

“As pessoas não apenas assistem a vídeos, mas fazem gostos, comentam, entre muitas outras acções. E, para apresentar os vídeos de destaque do ano, analisámos essas várias maneiras de interagir com os vídeos para identificar em quais recaiu o maior interesse em 2019”, refere a plataforma detida pela Google, em comunicado.

No ‘ranking’ de vídeos (excluindo os de música) surge ainda a entrevista do humorista Ricardo Araújo Pereira a Joacine Katar Moreira, deputada do partido Livre, um vídeo que foi publicado pela TVI24 a 26 de setembro e que conta hoje com 995. 365 visualizações.

“A classificação final de um vídeo na lista é determinada por uma combinação de vários fatores (gostos, partilhas e comentários), incluindo a velocidade do crescimento do vídeo e se o mesmo continua a atrair atenção ao longo do tempo”, esclarece ainda o YouTube, adiantando que a tabela dos mais populares a nível mundial será publicada às 20h00.

Os dez vídeos mais populares (não incluindo videoclipes)

Rainha da Net – Paródia (Thank U, Next – Ariana Grande) – Mafalda Creative

Ticolé é muito bom! – ON Music

Namorado reage ao meu videoclipe polémico – Angie Costa

Impasse – Pedro Teixeira da Mota

O resto da tua vida __ a descoberta (I) – Carlos Coutinho Vilhena

EDY | Ep. 4 Baile de Finalistas – A Escola

Joacine Katar Moreira entrevistada por Ricardo Araújo Pereira – TVI 24

Temos algo para vos contar – Wuant

10 Coisas que ninguém contou dos Morangos – João André

‘Tou em primeiro – Paródia do Benfica – Miguel Paraíso

Os dez vídeos de música mais populares