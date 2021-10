Os quase 20% do envelope total do PRR, num total de 3,4 mil milhões de euros, dedicados à construção e obras públicas estão ligados a vários investimentos na infraestrutura nacional, tais como a expansão das vias de comunicação que servem o país ou o reforço e modernização do parque habitacional português. Juntam-se ainda outros projetos relacionados, por exemplo, com a formação profissional ou a saúde que deverão implicar a edificação ou recuperação de vários espaços, reforçando a relevância do sector da construção no plano.

Depois de, inicialmente, várias vozes terem pedido um foco do plano nacional da ferrovia, uma vertente da rede de transportes nacional com carências a nível de investimento e que permite cumprir com os objetivos de transição climática da Comissão Europeia, o Governo afastou essa possibilidade, canalizando para esta área sobretudo fundos provenientes do quadro financeiro plurianual.

