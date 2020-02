Epidemia do covid-19 (coronavírus): é mesmo necessário antissético para as mãos?

É suficiente lavar as mãos com sabonete normal

Embora a procura pelos antisséticos em gel tenha aumentado bastante, lavar as mãos com água e sabonete normal, e com alguma frequência, é o suficiente para eliminar os germes.

As soluções à base de álcool ou os antisséticos em gel só devem ser usados quando não há alternativa. Não eliminam a sujidade, secam a pele e podem torná-la sensível e irritada, para além de desativar eventuais microrganismos por um curto período de tempo.

Portanto, basta lavar as mãos com água e sabonete com frequência, durante pelo menos 5 segundos. Seque as mãos com uma toalha de papel, se estiver fora de casa.

Como escolher um bom sabonete

Os sabonetes antibacterianos, para uso diário, com triclosan, são tão eficazes na eliminação dos germes como os sabonetes normais. O ideal é que o sabonete tenha uma acidez próxima da pele, com um pH entre 5 e 6. Os fabricantes usam, por vezes, expressões como “pH neutro” para referir que é igual ao da pele, mas, na verdade, são ligeiramente ácidos, como convém. Veja no rótulo se o produto inclui ingredientes irritantes e alergénicos em excesso, tais como perfumes.

Os sabonetes líquidos lavam razoavelmente bem as mãos porque são eficazes a remover maus odores. Secam menos a pele, já que alguns incluem substâncias hidratantes, como aloé vera, ácido láctico, óleo de amêndoa e proteínas de leite. Como o produto em si não está em contacto direto com o ar, sujidades e vários utilizadores, são mais práticos e higiénicos. No entanto, os sabonetes sólidos usados em locais públicos, como ginásios, não implicam riscos de transmissão de microrganismos responsáveis por doenças. Várias investigações, realizadas desde 1965, mostram que, a este nível, não há diferença entre o sabonete sólido e líquido.

