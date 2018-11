Equidade nas compras e contratações públicas

Um estudo recente da Universidade do Minho sobre descentralização dá conta de que as empresas fornecedoras do Estado estão esmagadoramente sediadas na Área Metropolitana de Lisboa (AML). No período pós-crise financeira de 2008, 77% das compras de bens e serviços pela Administração Pública foram feitas a empresas da zona da Grande Lisboa, o que diz muito sobre as assimetrias que, a vários níveis, ainda subsistem no nosso país.

A concentração regional das compras públicas é, desde logo, um reflexo do centralismo do país. É difícil imaginar que só na AML existam empresas com a qualidade, fiabilidade, prontidão e preço (critérios habituais em processos de contratação pública) imprescindíveis à satisfação das necessidades de bens e serviços do Estado. Obviamente que no resto do país, em particular em regiões com tecidos empresariais mais dinâmicos, não faltam empresas com capacidade para prover a Administração Pública. Conclui-se, assim, que a escolha das empresas fornecedoras do Estado não é apenas ditada por critérios de interesse público, racionalidade económica e eficácia operacional.

Importa, pois, sabermos que critérios pesam, de facto, na avaliação e seleção dos fornecedores do Estado. É inadmissível que a proximidade geográfica aos centros de decisão possa ser um fator que favoreça as empresas em negócios com a Administração Pública. Não se trata aqui de bairrismo, mas sim de uma exigência cívica de equidade e transparência no tratamento dos agentes económicos por parte do Estado. Aos órgãos da Administração Pública são exigidos rigor e responsabilidade nas compras públicas, bem como uma cultura de accountability. Ou seja, de prestação de contas pelas escolhas feitas em processos de compra ou contratação públicas.

Conforme o estudo preconiza, importa rever o modelo de compras e contratações públicas. Se os números relativos aos fornecedores do Estado sugerem o favorecimento – estou em crer que maioritariamente involuntário – das empresas da AML, então há que introduzir mecanismos que promovam a transparência, a equidade e o rigor nas compras e contratações públicas. E se realmente queremos ajudar o interior do país, por que não discriminar positivamente as empresas destas regiões no fornecimento do Estado?

Da mesma forma que não me choca a discriminação positiva das PME portuguesas nas compras e contratações públicas, de forma a assegurar que uma percentagem relevante das aquisições e contratos da Administração Pública seja destinada às pequenas e médias empresas. O estudo aconselha, aliás, que se proceda à avaliação das “barreiras à entrada de PME no ‘mercado da contratação pública’”, deixando assim claro que há trabalho a fazer para que a generalidade das empresas portuguesas (as PME representam a grande maioria do nosso tecido empresarial) possam concorrer e ser competitivas em concursos públicos.